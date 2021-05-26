В Киеве патрульные полицейские спасли пожилого мужчину, который стоял на карнизе 12 этажа жилого дома на улице Ревуцкого.

25 мая правоохранители получили сообщение о том, что мужчина вылез за пределы балкона многоэтажки и периодически перестает держаться руками.

Полицейские сразу прибыли на вызов, но им никто не открыл дверь в квартиру.

Патрульные попытались наладить диалог, воспользовавшись балконами соседей с их разрешения.

Между тем на место прибыли спасатели, которые срезали двери и помогли полиции попасть в помещение.

Мужчину затащили в квартиру, вызвали на место медиков и его родственников. Объяснить свое поведение потерпевший не смог.

Выпал с балкона

В начале мая в Днепре с балкона на пенсионерку упал голый мужчина.

Женщину сразу госпитализировали, но медики заверили, что его жизни ничего не угрожает.

Мужчина, который упал на нее из окна погиб мгновенно. Ему было 60 лет, а соседи утверждают, что он состоял на учете у психиатра.