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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

Перебував на обліку у психіатра: у Дніпрі на жінку впав голий чоловік

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У Дніпрі посеред вулиці на літню жінку впав голий чоловік.

Місцева мешканка разом з донькою йшла до аптеки, коли на неї впав чоловік без одягу.

Травмовану жінку екстрено шпиталізували, критичних для життя переломів 66-річна пенсіонерка не отримала.

Водночас той, хто її ледь не вбив, загинув миттєво. Йому було 60 років. Сусіди кажуть, вже давно перебував на обліку у психіатра. Доки жив із батьками, загострень не помічали. Але півтора роки тому старенькі померли, через що чоловік залишився сам і припинив лікування.

Останнім часом його стан різко погіршився.

Стрибнув чоловік навмисно з восьмого поверху чи випав випадково, з’ясують слідчі.

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Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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