У Дніпрі посеред вулиці на літню жінку впав голий чоловік.
Місцева мешканка разом з донькою йшла до аптеки, коли на неї впав чоловік без одягу.
Травмовану жінку екстрено шпиталізували, критичних для життя переломів 66-річна пенсіонерка не отримала.
Водночас той, хто її ледь не вбив, загинув миттєво. Йому було 60 років. Сусіди кажуть, вже давно перебував на обліку у психіатра. Доки жив із батьками, загострень не помічали. Але півтора роки тому старенькі померли, через що чоловік залишився сам і припинив лікування.
Останнім часом його стан різко погіршився.
Стрибнув чоловік навмисно з восьмого поверху чи випав випадково, з’ясують слідчі.
Самогубство у Полтавській області
На Полтавщині чоловік вчинив самогубство.
Він облив себе бензином та підпалив.
Більше надзвичайних новин України читайте на Фактах ICTV.