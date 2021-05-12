У Дніпрі посеред вулиці на літню жінку впав голий чоловік.

Місцева мешканка разом з донькою йшла до аптеки, коли на неї впав чоловік без одягу.

Травмовану жінку екстрено шпиталізували, критичних для життя переломів 66-річна пенсіонерка не отримала.

Водночас той, хто її ледь не вбив, загинув миттєво. Йому було 60 років. Сусіди кажуть, вже давно перебував на обліку у психіатра. Доки жив із батьками, загострень не помічали. Але півтора роки тому старенькі померли, через що чоловік залишився сам і припинив лікування.

Останнім часом його стан різко погіршився.

Стрибнув чоловік навмисно з восьмого поверху чи випав випадково, з’ясують слідчі.

Самогубство у Полтавській області

На Полтавщині чоловік вчинив самогубство.

Він облив себе бензином та підпалив.

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