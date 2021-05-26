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Людмила Богданова |

Застрягла у стравоході: у Дніпрі дитина проковтнула 10-гривневу монету

Застрягла у стравоході: у Дніпрі дитина проковтнула 10-гривневу монету

У Дніпрі 8-річна дитина проковтнула монету номіналом 10 грн після того, як деякий час тримала її в роті. Після цього малолітня особа пожалілася на біль у грудях. Про це повідомив  лікар-ендоскопіст Сергій Щудро.

Дитину відвезли в ендоскопічний центр Обласної дитячої клінічної лікарні. Стороннє тіло виявили у стравоході.

Після цього лікарі видалили монету з черевної порожнини пацієнта, попередньо увівши йому седативні медикаменти для полегшення процедури.

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На Тернопільщині дитина напилася бензину

У Тернопільській області дворічна дівчинка напилася бензину. Інцидент трапився увечері 25 травня.

Дитину забрала швидка до лікарні, де медики діагностували отруєння токсичною речовиною.

Джерело: Сергій Щудро

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