У Дніпрі 8-річна дитина проковтнула монету номіналом 10 грн після того, як деякий час тримала її в роті. Після цього малолітня особа пожалілася на біль у грудях. Про це повідомив лікар-ендоскопіст Сергій Щудро.

Дитину відвезли в ендоскопічний центр Обласної дитячої клінічної лікарні. Стороннє тіло виявили у стравоході.

Після цього лікарі видалили монету з черевної порожнини пацієнта, попередньо увівши йому седативні медикаменти для полегшення процедури.

На Тернопільщині дитина напилася бензину

У Тернопільській області дворічна дівчинка напилася бензину. Інцидент трапився увечері 25 травня.

Дитину забрала швидка до лікарні, де медики діагностували отруєння токсичною речовиною.

Джерело: Сергій Щудро