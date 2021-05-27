В Одесской области 19-летний парень насиловал несовершеннолетнюю сестру своей жены

В одном из сел Раздельнянского района Одесской области осудили 19-летнего парня, систематически насиловавшего 13-летнюю девочку.

Выяснилось, что от насильственных действий страдала младшая сестра жены осужденного.

Парень насиловал маленькую девочку с июля по сентябрь 2020 года. Это происходило в доме родителей его жены, где проживала вся семья.

Также установлено, что кроме физического, подсудимый совершал и моральное насилие.

Парень угрожал девочке, что в случае отказа от секса расскажет ее родителям, что она ему симпатизирует.

Районным судом 19-летний парень признан виновным в изнасиловании малолетней и приговорен к 10 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Изнасилование на Закарпатье

В конце апреля история об изнасиловании школьницы в Виноградове всколыхнула все Закарпатье.

Инцидент произошел на территории бывшего совхоз-завода. 15-летняя девочка рассказала, что парень набросился на нее по дороге в школу.

Чтобы школьница не смогла позвать на помощь, нападающий держал ее за горло и закрывал рот рукой.

Как выяснилось, задержанный парень проживал в одном районе и долгое время был знаком со своей жертвой.

Источник: Одесская областная прокуратура