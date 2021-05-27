На Одещині 19-річний хлопець ґвалтував неповнолітню сестру своєї дружини

В одному із сіл Роздільнянського району на Одещині засудили 19-річного хлопця, який систематично ґвалтував 13-річну дівчинку.

З’ясувалося, що від насильницьких дій страждала молодша сестра дружини засудженого.

Хлопець ґвалтував маленьку дівчинку з липня по вересень 2020 року. Це відбувалося в будинку батьків його дружини, де мешкала вся родина.

Також встановлено, що окрім фізичного, підсудний вчиняв і моральне насильство.

Хлопець погрожував дівчинці, що у разі відмови від сексу розповість її батькам, що вона йому симпатизує.

Районним судом 19-річного хлопця визнано винним у зґвалтуванні малолітньої і засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 152 КК України).

Зґвалтування на Закарпатті

Наприкінці квітня історія про зґвалтування школярки у Виноградові сколихнула все Закарпаття.

Інцидент трапився на території колишнього радгосп-заводу. 15-річна дівчинка розповіла, що хлопець накинувся на неї дорогою до школи.

Щоб школярка не змогла покликати на допомогу, нападник тримав її за горло і закривав рота рукою.

Як з’ясувалося, затриманий хлопець проживав в одному районі і довгий час був знайомий зі своєю жертвою.

Джерело: Одеська обласна прокуратура