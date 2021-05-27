На Одещині 19-річний хлопець ґвалтував неповнолітню сестру своєї дружини

В одному із сіл Роздільнянського району на Одещині засудили 19-річного хлопця, який систематично ґвалтував 13-річну дівчинку.
З’ясувалося, що від насильницьких дій страждала молодша сестра дружини засудженого.
Хлопець ґвалтував маленьку дівчинку з липня по вересень 2020 року. Це відбувалося в будинку батьків його дружини, де мешкала вся родина.
Також встановлено, що окрім фізичного, підсудний вчиняв і моральне насильство.
Хлопець погрожував дівчинці, що у разі відмови від сексу розповість її батькам, що вона йому симпатизує.
Районним судом 19-річного хлопця визнано винним у зґвалтуванні малолітньої і засуджено до 10 років позбавлення волі (ч. 4 ст. 152 КК України).
Зґвалтування на Закарпатті
Наприкінці квітня історія про зґвалтування школярки у Виноградові сколихнула все Закарпаття.
Інцидент трапився на території колишнього радгосп-заводу. 15-річна дівчинка розповіла, що хлопець накинувся на неї дорогою до школи.
Щоб школярка не змогла покликати на допомогу, нападник тримав її за горло і закривав рота рукою.
Як з’ясувалося, затриманий хлопець проживав в одному районі і довгий час був знайомий зі своєю жертвою.
Джерело: Одеська обласна прокуратура