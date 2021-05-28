В Черкассах нашли повешенным ученика девятого класса школы №2. Сообщение в полицию поступило от родителей парня, сообщает пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк.

– Родители, вернувшись с работы домой, увидели, что сын повесился. Семья на учете не состояла, – отметила пресс-секретарь полиции.

Пресс-секретарь КНП Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасского областного совета Ирина Назарок отмечает, что реанимационная бригада, прибыв на вызов, вынуждена была констатировать смерть 14-летнего подростка.

Видимых признаков насильственной смерти на теле парня не обнаружили.

Полиция осмотрела помещение, изъяла компьютеры и телефоны на экспертизу.

Уголовное производство открыли по статье Умышленное убийство.

По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в 2020 году в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств.

– За четыре месяца текущего года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев, – подчеркивает омбудсмен. – Призываю Министерство социальной политики, Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, органы Национальной полиции объединить свои усилия, чтобы предупредить трагические случаи и вовремя выявлять семьи в сложных жизненных обстоятельствах.

В Харьковской области повесился учитель физкультуры

Два месяца назад в Харьковской области повесился учитель физкультуры.

Мужчину в петле нашел один из сотрудников на запасном входе лицея.

Веревка была крепко привязана к перилам.

Источник: 18000, Вичерпно, Людмила Денисова