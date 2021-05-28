У Черкасах знайшли повішеним учня дев’ятого класу школи №2. Повідомлення до поліції надійшло від батьків хлопця, повідомляє речниця ГУНП у Черкаській області Зоя Вовк.

– Батьки, повернувшись з роботи додому, побачили, що син повісився. Родина на обліку не перебувала, – зазначила речниця поліції.

Речниця КНП Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради Ірина Назарок зазначає, що реанімаційна бригада, прибувши на виклик, змушена була констатувати смерть 14-річного підлітка.

Видимих ознак насильницької смерті на тілі хлопця не виявили.

Поліція оглянула помешкання, вилучила комп’ютери й телефони на експертизу.

Кримінальне провадження відкрили за статтею Умисне вбивство.

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у 2020 році в Україні зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств.

– За чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить вже 126 випадків, – підкреслює омбудсмен. – Закликаю Міністерство соціальної політики, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров’я, органи Національної поліції об’єднати свої зусилля, щоб попередити трагічні випадки та вчасно виявляти сім’ї в складних життєвих обставинах.

У Харківській області повісився вчитель фізкультури

Два місяці тому в Харківській області повісився вчитель фізкультури.

Чоловіка в зашморзі знайшов один із співробітників на запасному вході ліцею.

Мотузка була міцно прив’язана до перил.

Джерело: 18000, Вичерпно, Людмила Денісова