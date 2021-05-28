В Шостке убили свидетеля по делу о незаконной вырубке деревьев в прибрежной защитной полосе реки Ивотка.

В марте мужчину привлекли к перевозке незаконно срубленных 62 ольх три местных жителя.

Когда его остановили сотрудники правохранители, сообщил им, кто именно его нанял для транспортировки древесины.

После этого подозреваемые вывезли мужчину за город, чтобы убедить не сотрудничать с полицейскими.

Во время разговора один из них достал из багажника авто топор и трижды ударил потерпевшего.

Мужчина скончался на месте происшествия. Тело погибшего закопали в лесополосе.

Установить обстоятельства исчезновения свидетеля и разоблачить лиц, причастных к преступлению, правоохранителям удалось через месяц.

Одному из мужчин инкриминируют умышленное убийство, а двум другим – сокрытие преступления.

Кроме того, всем троим вручили подозрение по факту незаконной вырубки деревьев.

Убийство таксистки в Одесской области

В мае в суд направили обвинительный акт в отношении двух парней 17-ти и 18-ти, которые убили таксистку в Одесской области в декабре 2020 года.

Злоумышленники нанесли 55-летней женщине многочисленные ранения ножами, от которых та скончалась на месте.

Затем они украли 1,5 тыс. грн и скрылись на автомобиле таксистки, который потом облили водкой и сожгли.