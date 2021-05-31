Конфликт перерос в драку: возле тернопольского ночного клуба до смерти избили парня

В Тернополе возле одного из ночных клубов между посетителями заведения и прохожими произошла драка. В результате инцидента 25-летний житель города умер на месте происшествия.

По данным правоохранителей, в ночь на 30 мая на проспекте Злуки между посетителями клуба и прохожими возник конфликт, который перерос в драку.

По словам одного из очевидцев, неизвестный несколько раз ударил другого мужчину, который проходил мимо заведения.

В результате пострадавший без сознания упал на дорогу. В свою очередь очевидцы драки вызвали скорую и полицию.

Врачи, приехавшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины. По данным судмедэкспертизы, причиной этого стало кровоизлияние в мозг.

В тот же день в 5.00 на поиски подозреваемого отправили следователей и полицейских.

За несколько часов правоохранители установили, что злоумышленником был 27-летний житель Тернопольского района. Он признался в совершенном преступлении.

Мужчину задержали согласно статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смертная драка на Житомирщине

В начале мая в селе Турчинка произошло жесткое убийство мужчины. Однако полицейские почти сразу задержали подозреваемых в расправе.

Наталья Данчук утром нашла своего сожителя Михаила избитым во дворе. По словам женщины, на нем не было живого места от синяков.

Женщина сразу вызвала скорую и полицию, но Михаил умер до их приезда.