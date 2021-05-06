У Селі Турчинка Житомирської області сталося жорстке вбивство чоловіка, підозрюваних у розправі поліцейські затримали майже одразу.

Наталя Данчук зранку знайшла свого співмешканця Михайла побитим на подвір’ї. За словами жінки, на ньому не було живого місця від синців.

-Він лежав на порозі, приспущені були плавки, і я просто глянула на тіло. Він ще стогнав, дихав, почав синіти подбородок, – згадує жінка.

Наталя одразу викликала швидку та поліцію, але Михайло помер до приїзду медиків.

Правоохоронці, що оглядали тіло, одностайно запевнили, що чоловік не міг сам завдати собі таких травм.

Підозрюваними виявились троє парубків – 17-ти, 18-ти і 24-х років, які напередодні ввечері спілкувались з потерпілим.

Вони зізнались, що напідпитку відвели чоловіка подалі від будинку і влаштували тут над ним справжню екзекуцію: шмагали кропивою по голому тілу, били гумовим шлангом, а потім криваві рани посипали сіллю.

Поліція каже, що найбільш жорстоким був наймолодший з парубків.

Найстарший – двоюрідний брат самої Наталії. Телефоном молодик розповів, що таким чином хотів провчити Михайла за сестринські образи, а на допомогу покликав товаришів, проте вбивати жертву вони не збиралися.

За смертельне побиття Михайла трійці друзів загрожує до 12 років ув‘язнення.

Подвійне вбивство через ревнощі

2 травня у одній із квартир Харкова знайшли тіла двох закоханих із перерізаними горлянками.

Вбивцею виявився знайомий загиблих – 22-річний Єгор, який нібито мав інтимний зв’язок зі своєю жертвою, коли її хлопець повернувся додому.

Він розлютився і кинувся з ножем, запевняє підозрюваний та каже, що просто захищався.