РФ завезла на окупований Донбас нові партії озброєння – розвідка

На території тимчасово окупованого Донбасу РФ продовжує посилювати бойові можливості. Так, країна-агресор завезла нові партії артилерійського та стрілецького озброєння.

За даними української розвідки, Росія продовжує посилювати бойові можливості першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Протягом травня 2021 року з території РФ на окуповані території були завезені нові партії озброєння. Зокрема, артилерійське та стрілецьке, а також боєприпаси російського виробництва.

Окрім того, під керівництвом військових інструкторів Збройних сил Росії проводилась підготовка найманців для комплектування розвідувально-диверсійних груп, снайперських та саперних підрозділів.

Як наголосили в Міноборони, також окупанти мінували прилеглу до лінії зіткнення територію російськими мінами, які заборонені міжнародними Конвенціями. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення.

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Станом на 1 червня на Донбасі зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Пісків окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Доба на Донбасі

22 травня бойовики здійснили обстріл українських позицій на Донбасі. Внаслідок ворожих бойових дій, від кулі снайпера один український захисник отримав важке поранення.

Бійця одразу госпіталізували до лікарні. Там йому медики надавали необхідну допомогу.

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