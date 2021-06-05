На заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимира Павленко напали неизвестные возле собственного дома.

Еще утром 2 июня они стреляли в чиновника из огнестрельного оружия.

Павленко получил ранения средней степени тяжести.

Сейчас пострадавший находится в больнице. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

В Агентстве призвали правоохранительные органы оперативно установить и задержать злоумышленников.

В феврале 2021 года в АРМА заявляли о давлении на своих сотрудников в форме запугивания, прямых угроз и дискредитационных акций.

В частности, речь шла о психологических атаках и физических нападениях на руководство АРМА и руководителей профильных структурных подразделений Агентства, создавая реальные угрозы безопасности, жизни и деловой репутации должностных лиц, а также членов их семей.

Источник: АРМА

Фото: Володимир Павленко