На заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Владимира Павленко напали неизвестные возле собственного дома.
Еще утром 2 июня они стреляли в чиновника из огнестрельного оружия.
Павленко получил ранения средней степени тяжести.
Сейчас пострадавший находится в больнице. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет.
В Агентстве призвали правоохранительные органы оперативно установить и задержать злоумышленников.
В феврале 2021 года в АРМА заявляли о давлении на своих сотрудников в форме запугивания, прямых угроз и дискредитационных акций.
В частности, речь шла о психологических атаках и физических нападениях на руководство АРМА и руководителей профильных структурных подразделений Агентства, создавая реальные угрозы безопасности, жизни и деловой репутации должностных лиц, а также членов их семей.
Источник: АРМА
Фото: Володимир Павленко