В Одесской области задержали преступную группировку, которая нападала на дальнобойщиков с целью кражи денег. Их уже задержали.

Злоумышленников задержали во время очередного нападения. У них изъяли нож, газовый баллончик, стяжки и балаклавы.

Силовикам стало известно о попытке организовать в ближайшее время на трассе очередную засаду. Жертвой фигурантов должен был стать водитель фуры, который ехал из Одессы в Запорожскую область и имел при себе 370 тыс. грн.

— Чтобы остановить фуру, заговорщики тщательно подготовились. Провели визуальное наблюдение за автопредприятием, откуда следовал выбранный ими объект. На автозаправке незаметно порезали шины на грузовике. Впоследствии дождались вынужденной остановки фуры и перед рассветом на территории Херсонской области напали на водителя, — сообщили в полиции.

Оперативники внутренней безопасности НПУ и следственные ГУНП в Одесской области задержали преступную группу “на горячем”. У злоумышленников изъят нож, газовый баллончик, стяжки и балаклавы.

Следователи объявили фигурантам нападений о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Им грозит от семи до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ограбление в Киеве

В начале апреля в Киеве 37-летний львовянин похитил у прохожего мужчины барсетку, в которой было 300 тыс. грн.

Сначала он ударил жертву кирпичом по голове, а после кражи сел в автомобиль и скрылся с места происшествия. Вора удалось отыскать с помощью камер видеонаблюдения.