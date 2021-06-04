В Днепропетровской области спасатели продолжают откачивать воду из подтопленных территорий после длительного дождя.

В Верхнеднепровске со двора частного дома, площадью 500 кв. м, на улице Матросова, сотрудники ГСЧС с помощью мотопомпы откачали 15 куб. м. воды в канализационную сеть города.

Также спасатели с помощью спецоборудования ликвидировали подтопление на территории медицинского учреждения в Новокодацком районе Днепра.

Там из-за большого количества осадков поднялся уровень грунтовых вод и подтопило трехметровый канализационный колодец.

Из него вода через сливную систему перетекла в подвал лечебного учреждения.

Ликвидация последствий непогоды в Днепропетровской области продолжается, поскольку продолжают поступать обращения от местных жителей с просьбой о помощи.

Наводнение в Мариуполе

4 июня в Мариуполе после ночного дождя затопило улицы и дома. Во дворах плавали машины. Вода добралась до гаражей, подвалов и квартир на первых этажах.

У людей уничтожена мебель, ковры, техника, а также огороды.

Спасатели выкачивали воду всю ночь.

Как ликвидировали последствия наводнения в Мариуполе, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГСЧС

Фото: dnepr.info