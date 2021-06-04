У Дніпропетровській області рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених територій після тривалого дощу.

У Верхньодніпровську з подвір’я приватного будинку, площею 500 кв. м, на вулиці Матросова, співробітники ДСНС за допомогою мотопомпи відкачали 15 куб. м. води до каналізаційної мережі міста.

Також рятувальники за допомогою спецобладнання ліквідували підтоплення на території медичного закладу в Новокодацькому районі Дніпра.

Там через велику кількість опадів піднявся рівень ґрунтових вод та підтопило триметровий каналізаційний колодязь.

Із нього вода через зливну систему перетекла до підвалу лікувальної установи.

Ліквідація наслідків негоди в Дніпропетровській області триває, оскільки продовжують надходити звернення від місцевих жителів із проханням про допомогу.

Підтоплення в Маріуполі

4 червня в Маріуполі після нічного дощу затопило вулиці та будинки. У дворах плавали автівки. Вода дісталася гаражів, підвалів та квартир на перших поверхах.

У людей знищено меблі, килими, техніку, а також городину.

Рятувальники викачували воду всю ніч.

Як ліквідували наслідки підтоплення в Маріуполі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС

Фото: dnepr.info