Машины во дворах плавали: последствия ночного дождя в Мариуполе
В Мариуполе из-за дождя затопило улицы и дома. Машины во дворах плавали. Спасатели выкачивали воду всю ночь.
Черпали ее и местные жители, потому что непогода добралась до гаражей, подвалов и квартир на первых этажах.
У людей уничтожена мебель, ковры, техника и огороды.
Проблематично было людям и добраться на работу. Движение было затруднено на многих участках дорог.
Непогода в Запорожской области
В течение ночи 1 июня метеостанция Ботиево в Запорожской области зафиксировала 60 мм осадков.
В Мелитополе осадков выпало вдвое меньше, однако в результате непогоды упали несколько деревьев, около десяти улиц остались без электроэнергии, а в местном детсаду протекла крыша.
Таковы последствия циклона, который, как сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре, сосредоточился над Югом Украины.
Подробнее о непогоде в Запорожской области читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Патрульная полиция Донецкой области