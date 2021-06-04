Машины во дворах плавали: последствия ночного дождя в Мариуполе

В Мариуполе из-за дождя затопило улицы и дома. Машины во дворах плавали. Спасатели выкачивали воду всю ночь.

Черпали ее и местные жители, потому что непогода добралась до гаражей, подвалов и квартир на первых этажах.

У людей уничтожена мебель, ковры, техника и огороды.

Проблематично было людям и добраться на работу. Движение было затруднено на многих участках дорог.

Машины во дворах плавали: последствия ночного дождя в Мариуполе / 3 фотографии

Непогода в Запорожской области

В течение ночи 1 июня метеостанция Ботиево в Запорожской области зафиксировала 60 мм осадков.

В Мелитополе осадков выпало вдвое меньше, однако в результате непогоды упали несколько деревьев, около десяти улиц остались без электроэнергии, а в местном детсаду протекла крыша.

Таковы последствия циклона, который, как сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре, сосредоточился над Югом Украины.

Подробнее о непогоде в Запорожской области читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Патрульная полиция Донецкой области

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