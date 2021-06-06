Минирование больниц в Харькове: 120 человек были эвакуированы

В Харькове, 5 июня, в полицию поступило сообщение о минировании 14 медицинских учреждений.

В связи с проведением обысков и на фоне потенциальной угрозы взрывов днем были эвакуированы 120 человек.

Взрывотехники и кинологи исследовали свыше 35 тысяч квадратных метров помещений и прилегающих территорий в поисках бомб, однако ничего так и не нашли.

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Полиция разыскивает человека, причастного к звонку о минировании больниц и поликлиник.

— Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) УК Украины, – сообщила пресс-служба Нацполиции.

Виновному грозит за совершение указанного преступления до шесть лет тюрьмы.

Псевдоминирование суда в Киеве

26 мая неизвестный сообщил в полицию о минировании Окружного административного суда Киева.

В ходе обысков взрывотехники и кинологи взрывчатку так и не нашли.

Сообщение о псевдоминировании госучреждения сорвало рассмотрение некоторых дел.