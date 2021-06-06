Мінування лікарень у Харкові: 120 осіб евакуйовано

У Харкові, 5 червня, до поліції надійшло повідомлення щодо мінування 14 медичних установ.

У зв’язку із проведенням обшуків та на тлі потенційної загрози вибухів вдень було евакуйовано 120 осіб.

Вибухотехніки та кінологи перевірили понад 35 тисяч квадратних метрів приміщень та прилеглих територій у пошуках бомб, але нічого так і не знайшли.

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Поліція розшукує людину, причетну до дзвінка щодо мінування лікарень та поліклінік.

– Інформацію за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України, – повідомила прес-служба Нацполіціі.

Винному загрожує за вчинення вказаного злочину до шістьох років в’язниці.

Псевдомінування суду в Києві

26 травня невідомий повідомив поліції щодо мінування Окружного адміністративного суду Києва.

Під час обшуків вибухотехніки та кінологи вибухівку так і не знайшли.

Повідомлення щодо псевдомінування держустанови зірвало розгляд кількох справ.