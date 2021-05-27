Взрывчатку не обнаружили: Окружной административный суд в Киеве возобновил работу

Утром 27 мая Окружной административный суд города Киева продолжил работу в обычном режиме.

26 мая поступило сообщение о минировании государственного учреждения, расположенного в столице.

Специалисты из взрывотехнической службы провели все необходимые действия, однако взрывчатку не обнаружили.

В то же время вчера отменили рассмотрение некоторых судебных дел из-за сообщения о минировании здания.

Минирование киевского суда

Вчера в Киеве поступило сообщение о минировании Окружного административного суда.

По этой причине рассмотрение судебных дел перенесли, о перенесенных датах пообещали сообщить позже. Однако никакой взрывной техники в здании ОАС специалисты в Киеве не обнаружили.

Источник: Окружной административный суд Киева

Фото: Окружной административный суд Киева