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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Взрывчатку не обнаружили: Окружной административный суд в Киеве возобновил работу

окружний адмінсуд києва оаск

Утром 27 мая Окружной административный суд города Киева продолжил работу в обычном режиме.

26 мая поступило сообщение о минировании государственного учреждения, расположенного в столице.

Специалисты из взрывотехнической службы провели все необходимые действия, однако взрывчатку не обнаружили.

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В то же время вчера отменили рассмотрение некоторых судебных дел из-за сообщения о минировании здания.

Взрывчатку не обнаружили: Окружной административный суд в Киеве возобновил работу

Минирование киевского суда

Вчера в Киеве поступило сообщение о минировании Окружного административного суда.

По этой причине рассмотрение судебных дел перенесли, о перенесенных датах пообещали сообщить позже. Однако никакой взрывной техники в здании ОАС специалисты в Киеве не обнаружили.

Источник: Окружной административный суд Киева

Фото: Окружной административный суд Киева

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