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Максим Зайченко |

Агент ФСБ готовил теракт в Северодонецке: ему грозит до 15 лет тюрьмы

Агент ФСБ готовил теракт в Северодонецке: ему грозит до 15 лет тюрьмы

В городе Северодонецк Луганской области мужчина пытался совершить теракт. Его завербовали сотрудники ФСБ России.

Силовики задержали агента ФСБ после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки.

По данным следствия, он проходил военную службу в рядах так называемой “народной милиции ЛНР” и с 2020 года был завербован сотрудниками ФСБ РФ для выполнения разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

Кроме того, через пособников он пытался получить секретную информацию научного института в Харькове касательно новейшей военной техники и использования беспилотных летательных аппаратов, однако одного из его сообщников в феврале 2021 года задержали.

Позже он приехал из России в Северодонецк, где планировал совершить теракт, заложив подготовленное кураторами ФСБ взрывное устройство в автомобиль руководителя института. В результате его задержали.

Готовил теракт в Северодонецке — силовики задержали агента ФСБ
Готовил теракт в Северодонецке — силовики задержали агента ФСБ
Готовил теракт в Северодонецке — силовики задержали агента ФСБ
Готовил теракт в Северодонецке — силовики задержали агента ФСБ
Готовил теракт в Северодонецке — силовики задержали агента ФСБ
Готовил теракт в Северодонецке — силовики задержали агента ФСБ
Готовил теракт в Северодонецке — силовики задержали агента ФСБ
Готовил теракт в Северодонецке — силовики задержали агента ФСБ
Готовил теракт в Северодонецке — силовики задержали агента ФСБ
Готовил теракт в Северодонецке — силовики задержали агента ФСБ
Агент ФСБ готовил теракт в Северодонецке: ему грозит до 15 лет тюрьмы / 5 фотографий

Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении террористического акта (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 УК Украины). Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Разоблачение агента ФСБ

Ранее в Луганской области задержали завербованного ФСБ украинца. Он должен был передавать тайные данные о поражении беспилотников.

Его задержали во время передачи имитированных документов, за которые он хотел получить за взятку.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

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