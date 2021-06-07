Готував теракт в Сєвєродонецьку – силовики затримали агента ФСБ

У місті Сєверодонецьк Луганської області чоловік намагався здійснити теракт. Його завербували співробітники ФСБ Росії.

Силовики затримали агента ФСБ після закладки та спроби приведення в дію вибухівки.

За даними слідства, він проходив військову службу в лавах так званої “народної міліції ЛНР” і з 2020 року був завербований співробітниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-підривної діяльності в Україні.

Крім того, через пособників він намагався отримати секретну інформацію наукового інституту в Харкові щодо новітньої військової техніки та використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 року затримали.

Пізніше він приїхав з Росії до Сєвєродонецька, де планував здійснити теракт, заклавши підготовлений кураторами ФСБ вибуховий пристрій в автомобіль керівника інституту. У результаті його затримали.

Агент ФСБ готував теракт у Сєвєродонецьку: йому загрожує до 15 років в’язниці / 5 фотографий

Зараз йому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 КК України). Йому загрожує до 15 років в’язниці. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Викриття агента ФСБ

Раніше в Луганській області затримали завербованого ФСБ українця. Він повинен був передавати таємні дані про польоти безпілотників.

Його затримали під час передачі імітованих документів, за які він хотів отримати за хабар.