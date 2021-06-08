Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Поезд прижал к платформе: в Киеве трагически погиб мужчина

Поезд прижал к платформе: в Киеве трагически погиб мужчина

В Киеве на железнодорожной станции Караваевы дачи трагически погиб молодой мужчина.

Инцидент произошел в 15.00 8 июня. Мужчину в возрасте около 30 лет зажало между платформой и вагоном железнодорожного состава.

Случайные очевидцы вызвали медиков и спасателей: из ловушки мужчину удалось вытащить с помощью гидравлического инструмента.

Тело пострадавшего оперативно передали медработникам, однако вернуть его к жизни не удалось.

Все обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранители.

В Харькове женщина бросилась на рельсы метро

В конце прошлого года в Харькове 29-летняя женщина хотела совершить самоубийство, бросившись на рельсы метро.

Инцидент произошел на станции Ботанический сад. Полицейскому, который находился на станции, удалось спасти женщину: ее госпитализировали с сильным ушибом.

Впоследствии в соцсетях выяснилось, что причиной такого поступка была серьезная ссора с парнем.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка