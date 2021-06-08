Поезд прижал к платформе: в Киеве трагически погиб мужчина

В Киеве на железнодорожной станции Караваевы дачи трагически погиб молодой мужчина.

Инцидент произошел в 15.00 8 июня. Мужчину в возрасте около 30 лет зажало между платформой и вагоном железнодорожного состава.

Случайные очевидцы вызвали медиков и спасателей: из ловушки мужчину удалось вытащить с помощью гидравлического инструмента.

Тело пострадавшего оперативно передали медработникам, однако вернуть его к жизни не удалось.

Все обстоятельства инцидента будут устанавливать правоохранители.

В Харькове женщина бросилась на рельсы метро

В конце прошлого года в Харькове 29-летняя женщина хотела совершить самоубийство, бросившись на рельсы метро.

Инцидент произошел на станции Ботанический сад. Полицейскому, который находился на станции, удалось спасти женщину: ее госпитализировали с сильным ушибом.

Впоследствии в соцсетях выяснилось, что причиной такого поступка была серьезная ссора с парнем.