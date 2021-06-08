Потяг притис до платформи: у Києві трагічно загинув чоловік

У Києві на залізничній станції Караваєві дачі трагічно загинув молодий чоловік.

Інцидент стався о 15.00 8 червня. Чоловіка віком близько 30 років зажало між платформою та вагоном залізничного потягу.

Випадкові очевидці викликали медиків і рятувальників: з пастки чоловіка вдалося витягти за допомогою гідравлічного інструменту.

Тіло постраждалого передали медпрацівникам, проте повернути його до життя не вдалося.

Усі обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

У Харкові жінка кинулася на колію метро

Наприкінці минулого року в Харкові 29-річна жінка хотіла скоїти самогубство, кинувшись на колію метро.

Інцидент стався на станції Ботанічний сад. Поліцейському, який знаходився на станції, вдалося врятувати жінку: її госпіталізували із сильним забиттям.

Згодом у соцмережах з’ясувалося, що причиною такого вчинку була серйозна сварка з хлопцем.