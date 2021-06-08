Cхрон с боеприпасами обнаружила СБУ в Донецкой области

Служба безопасности Украины в Донецкой области обнаружила скрытый схрон с боеприпасами и взрывчаткой. Он принадлежал снайперу боевиков так называемой “ДНР”.

В СБУ установили, что боевик с 2015 года находится в составе так называемого батальона Восток.

— Он проходил специальную подготовку по диверсионно-разведывательной деятельности на территории РФ, и как снайпер участвует в вооруженном противостоянии против украинских военных, — отметили в спецслужбе.

Следователи провели обыск во дворе дачного дома в Покровском районе, который ранее посещал боевик. Они обнаружили закопанный тайник и изъяли: автомат Калашникова АКС-74 с двумя магазинами; один гранатометный выстрел РПГ-18; один гранатометный выстрел ВОГ 17 мм Хаттабка; две тротиловые шашки общим весом 600 грамм; пять дымовых шашек; две гранаты РГД-5 с запалами и тому подобное.

В Донецкой области нашли арсенал оружия, принадлежавший снайперу боевиков / 3 фотографии

Оружие и взрывчатку направили на экспертизу. Продолжается следствие.

Схрон времен Гиркина

Ранее СБУ обнаружила неподалеку от Славянска Донецкой области схрон террористической организации “ДНР”, который создали в 2014 году для боевиков под командованием российского диверсанта Игоря Гиркина.

Тайник был замаскирован в фундаменте заброшенного здания в селе Стародубовка.