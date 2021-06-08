Cхрон з боєприпасами виявила СБУ в Донецькій області

Служба безпеки України в Донецькій області виявила прихований схрон з боєприпасами та вибухівкою. Він належав снайперу бойовиків так званої “ДНР”.

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В СБУ встановили, що бойовик з 2015 року перебуває у складі так званого батальйону Схід.

– Він проходив спеціальну підготовку щодо диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ, і як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти українських військових, – зазначили в спецслужбі.

Слідчі провели обшук у дворі дачного будинку в Покровському районі, який раніше відвідував бойовик. Вони виявили закопаний схрон і вилучили: автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами; один гранатометний постріл РПГ-18; один гранатометний постріл ВОГ 17 мм Хаттабка; дві тротилові шашки загальною вагою 600 грамів; п’ять димових шашок; дві гранати РГД-5 з запалами тощо.

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Зброю та вибухівку направили на експертизу. Триває слідство.

Схрон часів Гіркіна

Раніше СБУ виявила неподалік від Слов’янська Донецької області схрон терористичної організації “ДНР”, який створили у 2014 році для бойовиків під командуванням російського диверсанта Ігоря Гіркіна.

Тайник був замаскований у фундаменті покинутої будівлі в селі Стародубівка.