Массовое отравление детей зафиксировали в санатории в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

По данным областного лабораторного центра Минздрава, гастроэнтероколитом заболели 30 детей в возрасте до 15 лет.

Они жаловались на боль в животе, тошноту, рвоту, понос, слабость и повышение температуры до 39 градусов.

У 17-ти детей наблюдается средняя тяжесть течения болезни, шестерых пришлось госпитализировань. На данный момент они уже выписаны из больницы.

Еще 13 детей с легкими симптомами находятся в отдельном корпусе санатория под наблюдением врачей.

После эпидрасследования установлена причина отравления детей – это несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей.

В всех помещениях санатория проведена дезинфекция.

Полиция по факту отравления детей в санатории возбудила дело по ч. 1 ст. 325 УКУ — Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Наказание по этой статье предусматривает штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов, арест на полгода или заключение на срок до трех лет.

Источник: ЦГЗ