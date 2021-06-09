Находилась в доме : на Житомирщине молния попала в 15-летнюю девушку

В селе Малый Кривотин Житомирской области молния попала в 15-летнюю девушку, разговаривавшую по мобильному телефону в собственном доме.

Инцидент произошел вечером вторника, 8 июня, сообщается на сайте управления по вопросам гражданской обороны житомирской ОГА.

По данным ведомства, девушка с травмами средней степени тяжести была доставлена в реанимационное отделение центральной больницы Житомира.

После оказания первой помощи пострадавшую перевели в травматологию, где она сейчас и находится.

Смерть жителя Харьковщины от удара молнией

Накануне житель села Красная Поляна Харьковской области погиб в результате попадания молнии.

Как сообщили медики, мужчина вышел на огород, где разговаривал по мобильному телефону во время грозы.

Потерпевшего обнаружила жена, которая и вызвала Скорую, однако врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины.