Находилась в доме : на Житомирщине молния попала в 15-летнюю девушку

В селе Малый Кривотин Житомирской области молния попала в 15-летнюю девушку, разговаривавшую по мобильному телефону в собственном доме.
Инцидент произошел вечером вторника, 8 июня, сообщается на сайте управления по вопросам гражданской обороны житомирской ОГА.
По данным ведомства, девушка с травмами средней степени тяжести была доставлена в реанимационное отделение центральной больницы Житомира.
После оказания первой помощи пострадавшую перевели в травматологию, где она сейчас и находится.
Смерть жителя Харьковщины от удара молнией
Накануне житель села Красная Поляна Харьковской области погиб в результате попадания молнии.
Как сообщили медики, мужчина вышел на огород, где разговаривал по мобильному телефону во время грозы.
Потерпевшего обнаружила жена, которая и вызвала Скорую, однако врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины.