Перебувала в будинку: на Житомирщині блискавка влучила в 15-річну дівчину

У селі Малий Кривотин Житомирської області блискавка влучила в 15-річну дівчину, яка розмовляла по мобільному телефону, знаходячись у власному будинку.

Інцидент стався ввечері вівторка, 8 червня, повідомляється на сайті управління з питань цивільної оборони житомирської ОДА.

За даними відомства, дівчину із травмами середнього ступеню тяжкості було доставлено до реанімаційного відділення центральної лікарні Житомира.

Після надання першої допомоги постраждалу перевели до травматології, де вона зараз і перебуває.

Смерть жителя Харківщини від удару блискавкою

Напередодні житель села Червона Поляна Харківської області загинув в результаті влучання блискавки.

Як повідомили медики, чоловік вийшов на город, де розмовляв по мобільному телефону під час грози.

Потерпілого посеред городу виявила дружина, яка і викликала Швидку, проте лікарі змогли лиш констатувати смерть чоловіка.