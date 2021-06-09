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Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Перебувала в будинку: на Житомирщині блискавка влучила в 15-річну дівчину

Молнія

У селі Малий Кривотин Житомирської області блискавка влучила в 15-річну дівчину, яка розмовляла по мобільному телефону, знаходячись у власному будинку.

Інцидент стався ввечері вівторка, 8 червня, повідомляється на сайті управління з питань цивільної оборони житомирської ОДА.

За даними відомства, дівчину із травмами середнього ступеню тяжкості було доставлено до реанімаційного відділення центральної лікарні Житомира.

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Після надання першої допомоги постраждалу перевели до травматології, де вона зараз і перебуває.

Смерть жителя Харківщини від удару блискавкою

Напередодні житель села Червона Поляна Харківської області загинув в результаті влучання блискавки.

Як повідомили медики, чоловік вийшов на город, де розмовляв по мобільному телефону під час грози.

Потерпілого посеред городу виявила дружина, яка і викликала Швидку, проте лікарі змогли лиш констатувати смерть чоловіка.

Джерело: ДСНС

Фото: Depositphotos

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