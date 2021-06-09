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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Ищут взрывчатку: в Киеве перекрыли мост Метро

Ищут взрывчатку: в Киеве перекрыли мост Метро

9 июня в Киеве нашли подозрительный предмет на мосту Метро. Движение транспорта было приостановлено.

На месте инцидента работали взрывотехники и правоохранители.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что странный предмет нашли между мостом Метро и съездом с Парковой аллеи, на расстоянии около 15 метров от дороги, возле забора пешеходной дорожки.

После осмотра самодельного устройства, перевязанного проводами, стало понятно, что это не взрывчатка.

— Предмет состоял из АКБ солнечной батареи и моб. телефона lenovo. Взрывных устройств и веществ не обнаружено, — подтвердил Антон Геращенко.

По состоянию на 15.00 в пресс-службе Киевского метрополитена подтвердили, что метро курсирует в обычном режиме.

Мост Метро перекрыли — возможно минирование

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