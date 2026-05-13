Министерство иностранных дел Венгрии впервые вызвало российского посла из-за воздушной атаки РФ на Закарпатскую область.

Посол должен прибыть в венгерский МИД утром в четверг, 14 мая.

Об этом сообщает HVG.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал соответствующее заявление во время первого заседания нового правительства страны.

Одной из главных тем встречи стала массированная российская атака на территорию Украины, в частности на Закарпатье.

— Правительство Венгрии решительно осуждает российское нападение на Закарпатье, — подчеркнул Мадьяр.

Он также заявил, что министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан вызвала российского посла на встречу, которая должна состояться 14 мая в 11:30.

Причиной стало применение российских беспилотников во время атаки на Закарпатскую область.

Бывший глава венгерского МИД Петер Сийярто ни разу не вызывал российского посла после ударов РФ по Закарпатью.

Президент Украины Владимир Зеленский отдельно обратил внимание на заявление венгерского премьера, осуждающее российскую атаку.

— Москва вновь продемонстрировала, что представляет собой общую угрозу не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом, — отметил президент.

По информации Закарпатской ОВА, атака 13 мая стала одной из самых масштабных для региона с начала полномасштабной войны.

Известно о попадании в промышленный объект и в трансформатор на железнодорожной станции.

Всего за сутки Россия запустила по Украине 892 беспилотника различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 710 российских дронов.

Основным направлением атаки стали западные области Украины.

