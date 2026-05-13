Российские оккупанты на Гуляйпольском направлении осквернили тела погибших украинских военных и отрезали им головы.

Подразделение РФ, причастное к военному преступлению, предварительно уже установлено. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По информации Генштаба, 12 мая военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка попали в засаду российской диверсионной группы, проникшей на позиции украинских сил.

Во время боя двое украинских бойцов погибли.

— По данным перехвата разведки, командир подразделения вооруженных сил РФ отдал прямой приказ осквернить тела погибших украинских воинов. В частности, из радиоперехвата слышно, как командир приказывает отрезать две головы “для подтверждения” и положить их на видном месте у края поля. Его подчиненный выражает готовность выполнить такой приказ, – говорится в сообщении.

В Генштабе подчеркнули, что российские военные сознательно нарушают правила и обычаи ведения войны.

Там также сообщили, что подразделение оккупантов, военнослужащие которого издевались над телами погибших украинских защитников, уже идентифицировано.

Кроме того, украинские военные установили личность командира, который приказал отрезать головы погибшим бойцам.

По данным Генштаба, этот офицер ранее уже отдавал приказы об издевательствах над украинскими военнопленными.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с расстрелом четырех украинских военнопленных и эвакуационной группы во время так называемого Пасхального перемирия.

