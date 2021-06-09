У Херсонській області 8 червня сталася смертельна аварія. Внаслідок зіткнення вантажівки та позашляховика загинула сім’я – батько, мати та 6-річна донька.

Трагедія відбулася на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ поблизу села Цукури Каховського району. За даними правоохоронців, водій автомобіля Audi Q7 виїхав на перехрестя з головною автодорогою, не надавши переваги в русі вантажівці Volvo.

Унаслідок цього між автомобілями сталося зіткнення. В авто позашляховика також перебувала ще одна 16-річна донька водія, її у важкому стані забрали до лікарні.

Втратила батьків і сестру в один день: на Херсонщині у ДТП померла сім’я / 2 фотографии

Загиблому водію через кілька днів мало виповнитися 45 років, його дружині було 42. Родина приїхала до Херсонщини з Кіровоградської області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху, що призвело до смерті кількох осіб. Також правоохоронці просять очевидців події поділитися наявною інформацією.

Хлопчик помер у ДТП на Київщині

У Київській області 6 червня родина потрапила у ДТП. Водій авто їхав на великій швидкості та влетів у кювет.

Внаслідок отриманих травм під час зіткнення помер 6-річний хлопчик, а його батьків госпіталізували до лікарні.