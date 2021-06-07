Мальчик погиб в день рождения: на Киевщине в ДТП разбилась семья — ФОТО

На Белоцерковщине 6 июня произошло ДТП, в котором погиб 12-летний мальчик в свой день рождения.

Полиция Киевской области сообщает, что за рулем был отец ребенка, который разогнался до слишком большой скорости, не справился с управлением и вылетел в кювет.

В результате авто с силой врезалось в дерево и мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи.

Отца, мать и крестную, которые также находились в авто, госпитализировали с многочисленными травмами.

Мальчик погиб в день рождения: на Киевщине в ДТП разбилась семья / 2 фотографии

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Масштабное ДТП на Львовщине

6 июня на трассе Львов-Ужгород произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутного такси, в результате которого погибли два человека.

Еще пять человек были госпитализированы в ближайшие больницы с травмами различной степени тяжести, сообщает управление ГСЧС Львовской области.