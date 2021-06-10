У Києві на Броварському проспекті сталася ДТП за участю маршрутного таксі та легковика.

Зіткнулися автобус та автомобіль Daewoo. На відео очевидців видно, що легковик протаранив маршрутку. В результаті аварії постраждали двоє людей, їх відразу ж госпіталізували.

Через ДТП рух транспорту в бік міста Бровари спочатку був ускладнений. На місці, де сталася аварія, утворився затор. Але наразі автомобілі можуть рухатися безперешкодно.

ДТП на Харківщині

Днями у Херсонській області сталася смертельна аварія. Внаслідок зіткнення вантажівки та позашляховика загинула сім’я – батько, мати та 6-річна донька.

В авто позашляховика також перебувала ще одна 16-річна донька водія, її у важкому стані забрали до лікарні. Загиблому водію через кілька днів мало виповнитися 45 років, його дружині було 42.