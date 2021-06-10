В Одесской области многодетного отца осудили за изнасилование родной дочери

В Одесской области к пяти годам тюрьмы осудили мужчину, который развратил и изнасиловал свою 5-летнюю дочь.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчину арестовали не сразу, поскольку понадобилось время на проведение экспертиз и проверок.

Родной отец изнасиловал 5-летнюю девочку в их же доме, когда никого из членов семьи не было.

Тогда в полицию обратилась мать мужчины, поскольку ребенок поделился произошедшим только с бабушкой.

Отмечается, что у девочки есть младшие братик и сестра. После того, как делом заинтересовались социальные службы, все трое были изъяты из семьи.

Четвертый ребенок — младенец — сейчас находится с матерью.

Источник: Одесская областная прокуратура