На Одещині багатодітного батька засудили за зґвалтування рідної доньки

В Одеській області до п’яти років в’язниці засудили 30-річного чоловіка, який розбестив і зґвалтував свою 5-річну доньку.

Інцидент стався в листопаді минулого року. Чоловіка заарештували не відразу, оскільки знадобився час на проведення експертиз та перевірок.

Рідний батько зґвалтував 5-річну дівчинку у їхньому ж домі, коли вдома нікого не було.

Тоді до поліції звернулася матір чоловіка, бо дитина поділилася тим, що сталося, тільки з бабусею.

Зазначається, що дівчинка має молодших братика і сестру. Після того, як справою зацікавилися соціальні служби, їх трьох було вилучено з родини.

Четверта дитина – немовля – зараз знаходиться з матір’ю.

Суд над ґвалтівником на Рівненщині

Більш жорский вирок виніс суд Рівненської області у справі 32-річного чоловіка, який систематично ґвалтував свою 10-річну падчерку.

Слідством було встановлено чотири епізоди насильства над дитиною.

Врахувавши усі обставини, суд присудив ґвалтівнику покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Окрім цього, юристи виграли цивільний позов: потерпіла отримає 200 тис. гривень компенсації.

Джерело: Одеська обласна прокуратура