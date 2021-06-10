На Ровенщине отчим снимал на видео, как насилует 10-летнюю девочку, ему дали пожизненное

В Здолбунове Ровенской области к пожизненному заключению приговорили 32-летнего мужчину, который насиловал свою 10-летнюю падчерицу, а весь процесс снимал на видео.

Почувствовав сексуальное влечение к дочери своей сожительницы, отчим заставлял ее заниматься с ним сексом.

10-летняя девочка была запугана, ведь мужчина угрожал, что пристыдит ее распространением непристойных видеороликов.

Мать узнала о сексуальном насилии над дочерью только летом прошлого года, когда случайно взяла в руки телефон своего сожителя.

Как уточнили прокуроры, следствием было установлено четыре эпизода насилия над ребенком.

Уголовное производство осуществлялось по ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 УК Украины.

Суд поддержал позицию обвинения и назначил горе-отчиму пожизненное лишение свободы.

Кроме этого, юристы подали и выиграли гражданский иск: потерпевшая получит 200 тыс. гривен компенсации.

Источник: Ровенская областная прокуратура