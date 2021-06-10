На Рівненщині вітчим знімав на відео, як ґвалтує 10-річну дівчинку, йому дали пожиттєве

У Здолбунові Рівненської області до довічного ув’язнення засудили 32-річного чоловіка, який ґвалтував свою 10-річну падчерку, а весь процес знімав на відео.

Відчувши сексуальний потяг до доньки своєї співмешканки, вітчим примушував її займатися сексом.

10-річна дівчинка була залякана, адже чоловік погрожував, що присоромить її розповсюдженням непристойних відеороликів.

Матір дізналася про сексуальне насильство над донькою лише влітку минулого року, коли випадково взяла до рук телефон свого співмешканця.

Як уточнили прокурори, слідством було встановлено чотири епізоди насильства над дитиною.

Кримінальне провадження здійснювалося за ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України.

Суд підтримав позицію обвинувачення та призначив горе-вітчиму довічне позбавлення волі.

Окрім цього, юристи подали і виграли цивільний позов: потерпіла отримає 200 тис. гривень компенсації.

Суд над ґвалтівником на Одещині

Днями в Одеській області пройшов суд над 30-річним чоловіком, якого звинувачували в розбещенні малолітніх.

За зґвалтування своєї 5-річної доньки він отримав п’ять років ув’язнення.

Рідний батько розбещував дівчинку у їхньому ж домі, коли вдома нікого не було.

Розгляд справи тривав понад півроку, оскільки знадобився час на проведення експертиз та перевірок.

Джерело: Рівненська обласна прокуратура