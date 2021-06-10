В польском городе Домброва-Гурнича 36-летняя женщина убила свою двухмесячную дочь. Незадолго до смерти ребенка мать избила ее кулаками и ввела наркотик амфетамин.

Инцидент произошел 11 сентября. В квартиру, где проживала семья, приехали медики. После осмотра они заключили, что ребенок умер от травм головы и отравления наркотиками.

Медики сообщили об этом в полицию и прокуратуру, после чего родителей ребенка задержали.

Дело передали в суд. Отвечать перед законом также придется отцу погибшего ребенка, который несет ответственность за подвергание дочери риску смерти.

Согласно выводам следствия, мать ребенка жестоко обращалась с дочерью с момента ее рождения и не обеспечивала ребенку должного ухода. Отец также неправильно ухаживал за ребенком, что привело, среди прочего, к недостаточному весу и истощению дочери.

На допросе в прокуратуре женщина не признала себя виновной. При этом ей угрожает пожизненное лишение свободы. Отцу грозит до 5 лет тюрьмы.

Источник: RMF24