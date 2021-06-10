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Максим Зайченко |

Побила та накачала наркотиками: в Польщі жінку судитимуть за вбивство доньки

Побила та накачала наркотиками: в Польщі жінку судитимуть за вбивство доньки

У польському місті Домброва-Гурнича 36-річна жінка вбила свою двомісячну доньку. Незадовго до смерті дитини мати побила її кулаками та ввела наркотик амфетамін.

Інцидент стався 11 вересня. У квартиру, де проживала сім’я, приїхали медики. Після огляду вони зробили висновок, що дитина померла від травм голови та отруєння наркотиками. 

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Медики повідомили про це в поліцію і прокуратуру, після чого батьків дитини затримали. 

Справу передали до суду. Відповідати перед законом також доведеться батькові загиблої дитини, який несе відповідальність за те, що піддав життя доньки ризику смерті. 

Згідно з висновками слідства, мати дитини жорстоко поводилася з донькою з моменту її народження і не забезпечувала дитині належного догляду. Батько також неправильно доглядав за дитиною, що призвело, серед іншого, до недостатньої ваги та виснаження доньки.

На допиті в прокуратурі жінка не визнала себе винною. Водночас їй загрожує довічне позбавлення волі. Батькові загрожує до 5 років в’язниці. 

Джерело: RMF24

Фото: Pexels

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