У польському місті Домброва-Гурнича 36-річна жінка вбила свою двомісячну доньку. Незадовго до смерті дитини мати побила її кулаками та ввела наркотик амфетамін.

Інцидент стався 11 вересня. У квартиру, де проживала сім’я, приїхали медики. Після огляду вони зробили висновок, що дитина померла від травм голови та отруєння наркотиками.

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Медики повідомили про це в поліцію і прокуратуру, після чого батьків дитини затримали.

Справу передали до суду. Відповідати перед законом також доведеться батькові загиблої дитини, який несе відповідальність за те, що піддав життя доньки ризику смерті.

Згідно з висновками слідства, мати дитини жорстоко поводилася з донькою з моменту її народження і не забезпечувала дитині належного догляду. Батько також неправильно доглядав за дитиною, що призвело, серед іншого, до недостатньої ваги та виснаження доньки.

На допиті в прокуратурі жінка не визнала себе винною. Водночас їй загрожує довічне позбавлення волі. Батькові загрожує до 5 років в’язниці.

Джерело: RMF24