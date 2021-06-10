Учились в одной школе: в Черкассах восьмиклассница совершила самоубийство вслед за другом

В Черкассах ученица 8-го класса закончила жизнь самоубийством. Это уже второй такой случай за последние две недели.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, смерть девочки наступила дома от удушения.

— Медики пытались прибыть на место быстро, но смерть наступила раньше, — добавили в центре.

О самоубийстве девочки также сообщили в городском совете.

В ближайшее время будет создана спецкомиссия, которая подробно рассмотрит случаи самоубийства среди учеников Черкасской общеобразовательной школы № 2.

— Вызывает беспокойство тот факт, что это уже второй подобный инцидент в этой школе за достаточно короткий срок. Мы будем детально разбираться, привлекая родителей, учителей и руководство школы и оперативно реагировать, в соответствии с ситуацией, — отметила заместитель мэра Марина Гаркавая.

Самоубийство школьника в Черкассах

28 мая в Черкассах погиб 9 класса ООШ № 2, он также совершил самоубийство дома.

Родители нашли мальчика повешенным. Реанимационная бригада, прибыв на вызов, вынуждена была констатировать смерть 14-летнего подростка.

Полиция осмотрела квартиру и изъяла компьютеры и телефоны на экспертизу.

Источники: Черкасский городской совет, 18000