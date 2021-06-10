Волочил за волосы через всю улицу так, что сорвал скальп, и забил ногами до смерти — в Днепре 38-летний мужчина устроил жестокую расправу над бывшей возлюбленной, которую приревновал к соседу.

Все это происходило на глазах троих несовершеннолетних детей 42-летней жертвы.

Женщина бросила его из-за регулярных побоев, но и после этого он продолжал терроризировать семью.

В тот вечер она в очередной раз пришла к соседу жаловаться на бывшего любовника. В этот момент он залетел во двор и вытащил женщину за волосы. Ни сосед, ни напуганные дети помешать не смогли.

Медики лишь констатировали смерть, а судмедэксперты на теле насчитали более трех десятков ударов.

Сосед рассказал, что мужчина прыгал на грудной клетке жертвы, поэтому лопнуло сердце, нижняя челюсть разбита и остался отпечаток на лице от протектора кроссовок.

Полиция открыла уголовное производство по статье Умышленное убийство. Подозреваемый ранее привлекался к ответственности за преступления, связанные с употреблением наркотиков. Сейчас ему грозит до 15 лет.

Убийство в Донецкой области

В мае в Донецкой области мужчина убил свою жену на глазах у 13-летнего сына.

Супруги поссорились после совместного распития алкоголя. Спрятавшись от мужчины во дворе, женщина пыталась пообщаться по телефону со своим знакомым. Мужчина увидел это и на почве ревности нанес ей многочисленные удары руками и ногами, а затем добил кирпичом по голове.