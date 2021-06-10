Волочив за волосся через всю вулицю так, що зірвав скальп, і забив ногами до смерті – у Дніпрі 38-річний чоловік влаштував жорстоку розправу над колишньою коханою, яку приревнував до сусіда.

Усе це відбувалося на очах трьох неповнолітніх дітей 42-річної жертви.

Жінка покинула його через регулярні побої, але й після цього він продовжував тероризувати родину.

Того вечора вона вкотре прийшла до сусіда жалітися на колишнього коханця. У цей момент він залетів до двору і витягнув жінку за волосся. Ані сусід, ані налякані діти завадити не змогли.

Медики лише констатували смерть, а судмедексперти на тілі нарахували понад три десятки ударів.

Сусід розповів, що чоловік стрибав на грудній клітці жертви, тому лопнуло серце, нижня щелепа розтрощена і від на обличі лишився відбиток від протектора кросівок.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство. Підозрюваний раніше притягувався до відповідальності за злочини, пов’язані із вживанням наркотиків. Нині йому загрожує до 15 років.

Вбивство у Донецькій області

У травні у Донецькій області чоловік вбив свою дружину на очах у 13-річного сина.

Подружжя посварилося після спільного розпивання алкоголю. Сховавшись від чоловіка на подвір’ї, жінка намагалась поспілкуватися по телефону зі своїм знайомим. Чоловік побачив це та на ґрунті ревнощів завдав їй численних ударів руками і ногами, а потім добив цеглиною по голові.