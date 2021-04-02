Украли 10 млн грн: мошенники обманули более 200 человек благодаря сливу данных в даркнете

Киберполиция разоблачила злоумышленников, которые обманули украинцев примерно на 10 млн грн благодаря мошеннической схеме перевыпуска SIM-карт.

У подозреваемых были данные клиентов мобильных операторов и банков, которые они покупали на хакерских форумах в DarkNet (скрытая сеть в интернет, имеющая ограниченный доступ через специальные виртуальные тоннели).

Благодаря этой информации трое мужчин в возрасте 32-36 лет отдаленно заменяли финансовый номер, чтобы получить доступ к финансам через онлайн-банкинг.

Злоумышленники выводили средства на счета подставных лиц. По предварительным данным, таким образом правонарушители одурачили более 200 украинцев приблизительно на 10 млн грн.

Мужчинам объявили подозрение по статье 190 (Мошенничество) УК Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Мошенники в колонии

В Сумской области преступники из колонии обманули сотни предпринимателей через почту — СБУ разоблачила схему. Одну часть денег злоумышленники перечисляли представителям российского криминалитета, а другую часть — преступным группировкам с РФ.

Мужчины обманули несколько сотен предпринимателей на более чем 1 млн грн. В мошеннической схеме участвовали двое уголовников и бывшие осужденные со своими родственниками.

Фото: Киберполиция