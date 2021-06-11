У Рівненській області троє шахраїв обікрали 70-річну пенсіонерку на 4 млн грн. Вони незаконно заволоділи земельними ділянками та нерухомістю потерпілої.

За даними поліції, до злочину причетні 49-річна уродженка Запорізької області, її 42-річний знайомий рівнянин і ще одна людина, невстановлена слідством.

– Використовуючи підроблені документи, вони створили юридичну особу шляхом подання документів з неправдивими відомостями для проведення державної реєстрації та внесення до статутного капіталу зазначеного підприємства. Таким чином вони заволоділи нерухомим майном 70-річної жительки Рівного в особливо великих розмірах, – повідомили в поліції.

Так, зловмисники заволоділи чотирма земельними ділянками потерпілої, новобудовою і житловим будинком. Загальний збиток оцінили у 4,08 млн грн.

Днями слідчі направили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України з обвинувальним актом щодо 49-річної жительки Рівненського району до суду.

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Її подільник наразі в апеляційному суді оскаржує свою підозру в злочині.

Щодо третього, невстановленого співучасника злочину, кримінальне провадження розслідується окремо.

За скоєне обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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