В Одессе задержали женщину за убийство бывшего мужа

В Одессе 56-летняя женщина убила экс-супруга из-за плохих отношений и совместное проживание. Сейчас злоумышленницу отправили в изолятор временного содержания.

Так, вечером 10 июня медики сообщили в полицию о том, что в одной из квартир многоэтажки в Суворовском районе они обнаружили тело 60-летнего мужчины с проникающим ранением шеи.

Поэтому выехав на место происшествия, правоохранители выяснили, что мужчины зарезала ножом бывшая жена.

С ее слов, после развода они с мужем не разъехались, отношения между ними были плохие, потому часто ссорились.

Однако во время последнего конфликта она ударила его ножом.

Зарезала во время ссоры: в Одессе женщина убила экс-мужа / 3 фотографии

Во время следствия полицейские изъяли из дома подозреваемого нож и другие вещественные доказательства. Их направили на экспертизу.

Убийцу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Теперь женщине грозит от семи до 15 лет лишения свободы.

Убийство свекрови на Кировоградщине

Недавно в Кировоградской области до 15 лет лишения свободы осудили женщину, которая жестоко расправилась со своей бывшей свекровью.

Так, летом 2018 года невестка нанесла больше тридцати ударов руками, а после — шесть раз ударил кухонным ножом.

А напоследок злоумышленница подожгла дом и скрылась с места происшествия.