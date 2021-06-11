Обзивала і сміялася з хвороби: на Кіровоградщині засудили жінку, яка вбила свекруху

На Кіровоградщині до 15 років позбавлення волі засудили жінку, яка жорстоко розправилася зі своєю колишньою свекрухою.

Конфлікт між жінками розгорівся влітку 2018 року. Невістка нанесла більше тридцяти ударів руками, після шість разів вдарила матір колишнього чоловіка кухонним ножем.

Зрозумівши, що свекруха лежить на підлозі мертва, жінка вирішила замести сліди: для цього вона підпалила будинок і зникла з місця вбивства.

Слідство передало до суду всі докази, і суддя визнав підозрювану винною у у вчиненні злочину, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) КК України.

Наразі триває час, коли сторона захисту може подати апеляцію та оскаржити вирок.

Водночас строк відбування покарання (15 років) було ухвалено рахувати з моменту затримання жінки, а саме з 10 серпня 2018 року.

Історія вбивства

Розправа невістки над свекрухою сталося у селищі Новгородка.

Того дня жінка захотіла з’ясувати стосунки з матір’ю колишнього чоловіка, але додому її не впустили.

Спочатку вона розбила вікно будинку, а коли потрапила всередину, почала наносити жінці удари в область голови, тулуба та кінцівок.

Вже під час перших судових засідань підозрювана у вбивстві пояснила, що часто конфліктувала зі свекрухою.

З’ясувалося, старша жінка ставила під сумнів батьківство сина, народженого у шлюбі з підозрюваною. Вона постійно ображала молоду матір, обзивала і перешкоджала спілкуванню батька з сином.

Останньою краплею для обвинуваченої стало те, що колишня свекруха почала зловтішатися над її хворобою. Незадовго до цього у жінки виявили онкологію.

Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура