В Одесі затримали жінку за вбивство колишнього чоловіка

В Одесі 56-річна жінка вбила екс-чоловіка через погані стосунки та спільне проживання. Нині зловмисницю відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Так, увечері 10 червня медики повідомили до поліції про те, що в одній із квартир багатоповерхівки у Суворовському районі вони виявили тіло 60-річного чоловіка з проникаючим пораненням шиї.

Тож виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що чоловіка зарізала ножем колишня дружина.

Із її слів, після розлучення вони з чоловіком не роз’їхалися, стосунки між ними були погані, через те часто сварилися.

Однак під час останнього конфлікту вона вдарила його ножем.

Зарізала під час сварки: в Одесі жінка вбила екс-чоловіка / 3 фотографии

Під час слідства поліцейські вилучили із дому підозрюваної ніж та інші речові докази. Їх направили на експертизу.

Вбивцю затримали в порядку ст. 208 КПК України. Тепер жінці загрожує від семи до 15 років позбавлення волі.

Вбивство свекрухи на Кіровоградщині

Нещодавно на Кіровоградщині до 15 років позбавлення волі засудили жінку, яка жорстоко розправилася зі своєю колишньою свекрухою.

Так, влітку 2018 року невістка нанесла більше тридцяти ударів руками, а після – шість разів вдарила кухонним ножем.

А наостанок зловмисниця підпалила будинок і зникла з місця події.