Сотрудники уголовного розыска в апреле этого года задержали священнослужителя, который проживал во Львовской области и незаконно торговал оружием и боеприпасами.
Продажу огнестрельного оружия 47-летний священник осуществлял через интернет, там он открыто оказывал консультации и объяснял покупателям все о товаре.
Следствие установило, что злоумышленник покупал травматическое и газовое оружие, а потом переделывал его под огнестрельное.
Товар покупателям он отправлял по почте, а оружие и боеприпасы хранил прямо в церкви, в которой работал.
Также в департаменте уголовного розыска сообщают, что задержанный, несмотря на свой статус, уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности.
Во время обысков у священника изъяли оружие и боеприпасы, на данный момент ему сообщили о подозрении.
Воровал комплектующие к оружию
В начале мая СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна, который воровал комплектующие к оружию.
Бывший заместитель гендиректора присваивал и продавал оптические прицелы, которые якобы отправлял на ремонт.
Убытки из-за его незаконную деятельность составляют 500 тыс. грн, детали о задержании чиновника, читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Департамент уголовного розыска