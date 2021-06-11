Сотрудники уголовного розыска в апреле этого года задержали священнослужителя, который проживал во Львовской области и незаконно торговал оружием и боеприпасами.

Продажу огнестрельного оружия 47-летний священник осуществлял через интернет, там он открыто оказывал консультации и объяснял покупателям все о товаре.

Следствие установило, что злоумышленник покупал травматическое и газовое оружие, а потом переделывал его под огнестрельное.

Товар покупателям он отправлял по почте, а оружие и боеприпасы хранил прямо в церкви, в которой работал.

Также в департаменте уголовного розыска сообщают, что задержанный, несмотря на свой статус, уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности.

Во время обысков у священника изъяли оружие и боеприпасы, на данный момент ему сообщили о подозрении.

Воровал комплектующие к оружию

В начале мая СБУ разоблачила чиновника оборонного концерна, который воровал комплектующие к оружию.

Бывший заместитель гендиректора присваивал и продавал оптические прицелы, которые якобы отправлял на ремонт.

Убытки из-за его незаконную деятельность составляют 500 тыс. грн, детали о задержании чиновника, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Департамент уголовного розыска