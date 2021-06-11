Працівники карного розшуку у квітні цього року затримали священнослужителя, який проживав у Львівській області та незаконно торгував зброєю і боєприпасами.

Продаж вогнепальної зброї 47-річний священик здійснював через інтернет, там він відкрито надавав консультації та роз’яснення покупцям.

Слідство встановило, що зловмисник купував травматичну і газову зброю, а потім переробляв її під вогнепальну.

Товар покупцям він відправляв поштою, а зброю та боєприпаси зберігав просто у церкві, в якій працював.

Також у департаменті карного розшуку повідомляють, що затриманий, незважаючи на свій статус, вже кілька разів притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час обшуків у священника вилучили зброю та боєприпаси, наразі йому повідомили про підозру.

Розкрадав комплектуючі до зброї

На початку травня СБУ викрила чиновника оборонного концерну, який розкрадав комплектуючі до зброї.

Колишній заступник гендиректора привласнював та продавав оптичні приціли, які ніби-ти відправляв на ремонт.

Збитки через його незаконну діяльність становлять 500 тис. грн, деталі про затримання посадовця, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Департамент карного розшуку